ارتفاع سعر نفـط عمان إلى 82.64 دولار خلال التعاملات

ارتفعت أسعار نفط عمان خلال تعاملات اليوم السبت، ليصل لـ 82.64 دولار، مقارنة بسعر أمس الذي بلغ "81.59" دولار أمريكي.

فيما تعتزم وزارة الطاقة والمعادن العمانية طرح مجموعة جديدة من مناطق امتياز النفط والغاز للمزايدة بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وأضافت الوزارة أن المجموعة الأولى من جولة الطرح ستركز على مناطق الامتياز البرية وسيتم طرح المجموعة الثانية من مناطق الامتياز بنهاية الربع الثاني وستركز على مناطق الامتياز البحرية.

ارتفاع سعر نفط عمان إلى 82.64 دولار خلال التعاملات

وفي سياق منفصل شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، لقاء المائدة المستديرة مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن.

وسلط الملا، خلال كلمته، الضوء على جهود مصر في تأمين جانب من احتياجات أوروبا من الطاقة أثناء الأزمة العالمية الحالية، استثمارا لدورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، موضحاً أن التحديات الراهنة في أسواق الطاقة العالمية أثبتت أهمية الجهود المصرية الاستباقية منذ عام 2018 لإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط وما نتج عنه من تكامل إقليمي فعال في تسريع وتيرة تنمية موارد الغاز واستغلالها بالمنطقة.

وتابع الملا، خلال اللقاء الذي حضره كبار المسئولين التنفيذيين بالشركات الأمريكية، أن التعاون والشراكات الاستثمارية يلعبان دوراً بارزًا في إنجاح جهود مصر بمنطقة شرق المتوسط وتوفير المزيد من إمدادات الطاقة وكذلك تسريع وتيرة الاستثمار في التحول الأخضر، موضحًا أن مصر عملت بقوة منذ عام 2016 على تنفيذ استراتيجية شاملة للإصلاح في قطاع البترول والغاز وتطويره وتحديثه، والتي صنعت تحولًا إيجابيًا وقصة نجاح كبيرة في قطاع الغاز الطبيعى من العجز إلى الاكتفاء والتصدير وتداول وتجارة الغاز إقليميًا كمركز محوري، لافتاً إلى أن كل ذلك يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر وتنمية أعمالها خاصة في قطاع الغاز الطبيعي الذي يتزايد عليه الطلب العالمي خاصة في ظل التحول الطاقي.