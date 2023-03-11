السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«شيفس هاوس».. مطابخ تتولى مهمة المطاعم وتوفر تكاليف العمالة والأماكن بـ«شارك تانك»

شارك تانك
شارك تانك

عرض المشترك  مصطفى وهدان في حلقة اليوم من برنامج المبدعين ورواد الأعمال "شارك تانك مصر" مشروعه ؛شيفس هاوس" وهي مطابخ تتولى مهمة المطاعم من طبخ وتغليف والتوزيع بالنيابة عن المطعم الشريك.

وأوضح مصطفى وهدان أن الهدف من مشروع "شيفس هاوس" هي توفير تكلفة العمالة للمطاعم والأماكن والمعدات، مؤكدًا أن الشركة تعمل على الثقة والأمان مع المطاعم التي تتعامل معها من حيث أسرار وصفات الطعام، كما أنها تتيح لأصحاب المطاعم حرية تجربة التعاون قبل التعاقد، وذلك من خلال تجربة الطلب سواء هاتفيًا أو عبر الأون لاين لضمان أن الشركة تقدم طعامهم بنفس الجودة والمحتوى.

وطلب "مصطفى" مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل 10% حصة من الشركة، مشيرًا إلى أنه انضم إلى شركته 10 ماركات من المطاعم، لافتاً إلى أنه قيم شركته بمبلغ 100 مليون جنيه.

وأعرب رجال الأعمال في "شارك تانك مصر" عن إعجابهم الشديد بالمشروع وتشجيعهم له، ولكنهم رفضوا الاستثمار نظرًا للمبلغ المطلوب الباهظ بالنسبة لهم بشكل مبالغ فيه.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادًا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسما من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات في مختلف المشروعات.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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«شيفس هاوس».. مطابخ تتولى مهمة المطاعم وتوفر تكاليف العمالة والأماكن بـ«شارك تانك»

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