احتجاجات فى لندن تضامنًا مع العاملين فى مجال الرعاية الصحية

نظم الآلاف في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، مظاهرة احتجاجية تضامنًا مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين نظموا سلسلة إضرابات احتجاجًا على تدني الأجور وغلاء المعيشة، نتيجة للعقوبات ضد روسيا.

وانطلق المتظاهرون فى مسيرة إلى مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن يبدأ ما يقرب من 40 ألف طبيب مبتدئ، إضرابًا في جميع أنحاء بريطانيا لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

من جانبه، أعلن فرع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا عن أن إضراب الأطباء سيكون أكثر تعقيدًا من الإضرابات الأخيرة التي نظمها قطاعا التمريض والإسعاف.

وأضافت الهيئة أنها تعتزم منح أولوية الموارد للحماية في حالات الطوارئ والرعاية الحرجة ورعاية الأمومة.

وبسبب تلك الاحتجاجات، سيتم إلغاء آلاف الحجوزات والعمليات الجراحية خلال فترة الإضراب.

من جانبها، قالت النقابات العمالية إن قيمة الأجور، لا سيما في القطاع العام، تراجعت في الواقع على مدى العقد الماضي، وإن أزمة تكلفة المعيشة التي يغذيها الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة، جعلت كثيرين يكافحون لسداد فواتيرهم.

ملايين البريطانيين يكافحون مع ارتفاع الأسعار بشكل حاد

والجمعة، قالت صحيفة Hellenic Shipping News اليونانية المتخصصة في أخبار صناعة الشحن العالمية، إن أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة زادت بشكل حاد، حيث يكافح ملايين البريطانيين مع ارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم الإجمالي في المملكة المتحدة مرتفعًا بعناد عند 6.8% في عام 2023، أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2%، على وجه الخصوص، من المتوقع أن تصل معدلات تضخم الغذاء والطاقة إلى 7.2% و16.7% على التوالي، مما يؤدي إلى تفاقم العبء المالي على الأسر والشركات في جميع أنحاء البلاد.