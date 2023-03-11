ملتقى الطفل بالجامع الأزهر: الصدق فضيلة اتصف بها الأنبياء والمرسلون

عقد الجامع الأزهر النسخة الرابعة عشرة من ملتقى الطفل بعنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، اليوم السبت، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري ، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

جاء ذلك استمرارًا لمواصلة الجامع الأزهر جهوده المكثفة في تعليم وتوعية الأطفال وتدريبهم على أداء العبادات والمعاملات على صورتها الصحيحة، والأخلاق الفاضلة وفقًا للمنهج الإسلامي الصحيح، وعلى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل، وعلى أيدي علماء الأزهر.

وأكد الدكتور عبدالرحمن جمعة، الباحث بوحدة التجويد والقراءات، أن خُلق "الصدق" فضيلة اتصف بها الأنبياء والمرسلون فوجبت لهم، موضحًا أن القرآن الكريم تحدث في أكثر من موضع عن الصدق وعن جزاءه، قالﷻ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ".

وأضاف الدكتور عبدالرحمن، خلال حديثه للأطفال بملتقى "الطفل" بمحور الطفل الخلوق، أن السنة النبوية المطهرة زخرت بالحث على التحلي بخلق الصدق، مستشهدًا بما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: "إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا" رواه البخاري.

وتطرق الدكتور عبدالرحمن جمعة، إلى أن الصدق له فضل عظيم وعاقبته لا تأتي إلا بالخير، فهو يُنجي من المهلكات في الدنيا والآخرة.

من جهته، تحدث الدكتور محمد عبدالمجيد، الباحث بقسم العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، في محور الطفل الفصيح عن "أقسام الكلمة"، موضحًا أن اللغة العربية تتكون من جمل، والجملة عبارة عن مجموعة من الكلمات تؤدي معنى مفيدًا، مضيفًا أن الكلمة تتكون من اسم وفعل وحرف، فالاسم هو ما دل على ذات أو جماد أو حيوان مثل أحمد وأسد وتمر، بينما الفعل يدل على حدث مقترن بفعل ماضٍ أو مضارع أو مستقبل؛ مثل صلى وتعلم واستغفر.

من جهته، أضاف الشيخ علي حبيب الله، الباحث بالجامع الأزهر، أن الحرف هو ما لا يكتمل معناه بنفسه، بل يتضح معناه مع غيره مثل حروف الجر وحروف النفي وغيرهما.

وعزز الباحثان د. جمعة والشيخ حبيب الله، شرحهما باستخدام أسلوب المناقشة وطرح الأسئلة تحفيزًا للأطفال الحضور على المشاركة.

وفي إطار التعاون بين الجامع الأزهر ومكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، افتتح القارئ مصطفى حسني عبدالمقصود، الملتقى بآيات من الذكر الحكيم.

وفي سياق سابق، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى "الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، ضمانًا لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.