السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سموحة يهزم المقاولون العرب بهدف فى الدورى

سموحة
سموحة

حقق فريق سموحة، الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل حسين فيصل هدف المباراة الوحيد لصالح فريق سموحة في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس محمود أبو السعود.

وأهدر المقاولون العرب فرصة التعادل في الدقيقة 87 بعد رأسية جون أوكوري الرائعة والتي ارتطمت بالقائم الأيمن.

بهذا الفوز يرتفع رصيد سموحة للنقطة 27 في المركز الثامن، بينما المقاولون العرب يتجمد عند النقطة 32 في المركز السادس.
 

سموحة المقاولون العرب مباراة سموحة والمقاولون العرب الدورى المصرى

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