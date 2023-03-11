السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«توماتيكي».. شركة تصنع أجهزة بحلول ذكية للري والصوب الزراعية بـ«شارك تانك»

شارك تانك
شارك تانك

عرض المشترك محمد بركات في حلقة اليوم من برنامج المبتكرين ورواد الأعمال “شارك تانك مصر” مشروعه “توماتيكي” وهي شركة تصنع أجهزة بحلول ذكية للري والصوب الزراعية.

وقال “محمد” إنه مهندس زراعي وفكر في عمل اجهزة ذكية خاصة بالري والتسميد، وهذه الأجهزة توفر 50% من الأسمدة، و70% من الطاقة التي تحتاجها الصوبة، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 40% من تكلفة الصوبة.

شارك تانك - Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادًا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويجرى تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسمًا من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات في مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كل من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من “شركة إنفينيتي سولار” وشركة “إنفينيتي كابيتال انفستمنت”، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.

الرئيس التنفيذي الرئيس ال الرئيس الت اكتشاف المواهب تمي تنفيذي

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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