السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد سرحان: مسلسل «سره الباتع» رسالة وطنية بالدرجة الأولى

خالد سرحان
خالد سرحان

كشف الفنان خالد سرحان، عن تفاصيل مسلسله الرمضاني المقبل "سره الباتع"، مؤكدًا أنه رسالة وطنية من الدرجة الأولى.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن مسلسل "سره الباتع" صورة جديدة على الدراما المصرية.

وأضاف أن المسلسل رواية ملحمية ومسلسل وطني جدًا بالدرجة الأولى والمخرج خالد يوسف يعود من خلاله بشكل قوى فى دراما مسلسلات رمضان.

وأشار إلى أن مسلسل سره الباتع يحتوى على جرعة تمثيل عالية للغاية، والنجوم المشاركون في المسلسل أدوارهم مهمة ومكتوبة بشكل عالٍ، متابعًا: "خالد يوسف مش بيفوت حاجة ودي صورة جديدة على الدراما المصرية".

وتابع "مسلسل سره الباتع رسالة مهمة واللي مقراش أدب يوسف إدريس ونجيب محفوظ لم يقرأ أدب ودول كِريمة كتابة الأدب في مصر"، لافتًا إلى أن النجوم حنان مطاوع وأحمد فهمي وأحمد السعدني وجميع النجوم المشاركين أدوارهم مهمة.

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