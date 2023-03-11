محافظ الغربية يناقش سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الموقف الحالي لسير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية.

وأكد محافظ الغربية أنه يتم رصد أي تعديات من خلال منظومة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي حالة بناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة إلى جانب رصد أعمال البناء المخالفة بجميع مراكز وأحياء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع المساحة العسكرية وكافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية.

وأشار المحافظ إلى أن المنظومة تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وكان محافظ الغربية، قد ترأس المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من جمعية تنمية المجتمع بكفر الجنيدي بقطعة أرض مساحتها 238 م2 في زمام قرية كفر الجنيدي التابعة للوحدة المحلية بقرية سندبسط مركز زفتى، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من المواطن عبد الحميد عبد الحكيم عبد الحميد الديب بقطعة أرض مساحتها 1 قيراط و 2 سهم في زمام قرية كفر الديب التابعة للوحدة المحلية بقرية نهطاي - مركز زفتى لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، إلى جانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمسطح ( 161م2 ) بناحية كفر جعفر التابعة لمدينة بسيون لإقامة مكتب بريد عليها لصالح الهيئة القومية للبريد.