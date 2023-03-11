حفظ السلام الروسية تسجل انتهاكا لوقف إطلاق النار فى قره باغ

سجلت قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ، مساء اليوم السبت، انتهاكا واحدا لوقف إطلاق النار من جانب أذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية فى بيانها مساء اليوم: "تم تسجيل انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في منطقة ماردكيرت ولم تقع جراء ذلك إصابات".

ولفتت الدفاع الروسية إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تحقق في الحادث، موضحة أنه لضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع أي حوادث عرضية، تواصل القوات الاتصالات مع الأركان العامة في أذربيجان وأرمينيا.