إبراهيم الجارحى يقارن بين فيلم «العالمى» ومشوار محمد صلاح الاحترافى

خصص الإعلامي إبراهيم الجارحي، حلقة خاصة من برنامجه "بالمنطق"، عن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال خلال حلقة البرنامج المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إنه في عام 2009 تم عرض فيلم "العالمي"، والذي كان يحكي عن قصة لاعب كرة قدم مصري احترف في نادي "فالنسيا" الإسباني وحقق المستحيل وهو التأهل لكأس العالم ووقتها كان خيال محض وكان إسقاطًا من السينما على واقع الكرة المصرية.

طموح محمد صلاح الذي وصل للسماء

وأضاف، "الجارحي"، أن أقصى خيال السينما وقتها أن يحترف لاعب في نادٍ من أندية الصف الثالث في أوروبا ولم يحقق أي بطولات، ولو قال نادي تشيلسي أو غيرها لقلنا إنه يسخر منا، متابعًا ثم جاء محمد صلاح، والذي وضع سقف طموحه حد السماء.

وتابع، أن مصر لديها 100 مليون ابن وكل واحد منهم تفرح بنجاحه ومن يفشل تحمل همه وفي العادة كلنا لدينا سواسية، لكن عندما يتعلق الأمر بمحمد صلاح ميزان الأمومة يختل وترى وجهًا آخر عجيبًا لهذه الأم وهو "متلازمة الابن الوحيد".