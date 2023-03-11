السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة 165 طربة حشيش فى الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار وحيازة 165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16,500 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهم مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة في ذلك. 
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم أثناء استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16,500 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيقات الاتجار في المواد المخدرة الأسلحة والذخائر غير المرخصة التحفظ على المضبوطات ترويج مخدر الحشيش سرعة طلب تحريات المباحث قسم شرطة أول العامرية

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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