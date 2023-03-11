اجتماع مهم بـ«التعليم» لدراسة مدى نجاح مجموعات الدعم فى القضاء على الدروس الخصوصية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً لمديريات التربية والتعليم، برد وزير التعليم على استفسار ما هي الآليات والخطوات التي انتهت منها الوزارة لتنفيذ مجموعات الدعم بالمدارس على مستوى المحافظات، ومدى نجاحها في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وشدد الخطاب، بضرورة التكرم بالإحاطة والتوجيه باتخاذ ما يلزم نحو عقد لقاء عبر الفيديو كونفرانس وأخطار المستهدفين للحضور.

وذلك بحضور القائمين على إدارة اللقاء والرد على الاستفسارات:

1- مراقب مالي وزارة التربية والتعليم.

2- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

3- عضو اللجنة من وزارة المالية.

4- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وذلك مع الموجهين الماليين والإداريين بكافة المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وبمشاركة مندوبي وزارة المالية بتلك المديريات والإدارات التعليمية وذلك يوم الإثنين الموافق 13-3-2023 اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثانية ظهراً.

وكان قد شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في احتفالية مرور 35 عامًا على تأسيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، وذلك بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية بمدينة نصر، والمقامة برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية.

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور الوزير بالحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية بمناسبة مرور (35) عامًا على إنشاء المجلس العربي للطفولة والتنمية، الذي أنشئ بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي المغفور له الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بالعلاقات القوية والراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها ليست علاقات على المستوى السياسي فحسب، وإنما على كافة المستويات، فالعلاقة علاقة بلدين شقيقين لهما أهداف مشتركة، ومبادئ ثابتة، ورؤية واحدة، مؤكدًا أن العلاقات البناءة بين وزارة التربية والتعليم المصرية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، والتي تخدم الأهداف المشتركة في مجال الطفولة، ليس في مصر وحدها، بل في العالم العربي كله.

وأشار الوزير إلى أن الدور الرائد الذي يقوم به المجلس العربي للطفولة والتنمية ما هو إلا استمرار لمسيرة قائد ومؤسس هذا المجلس، صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمة الله عليه التي كانت حافلة بالعديد من المبادرات، حيث قام في عام 1980 بتأسيس "برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية"، وذلك بغرض دعم جهود التنمية البشرية المستدامة في دول العالم النامية، كما كان للراحل الكريم العديد من المبادرات التي اختص بها وزارة التربية والتعليم في مصر، إيمانًا منه بأهمية التعليم، وضرورة الاستثمار في الثروة البشرية، ومن هذه المبادرات الكريمة: "إنشاء عدد من المدارس في عام 1993 بعد حدوث زلزال 1992، منها مدرسة سميت باسمه (مدرسة الأمير طلال بن عبدالعزيز الإعدادية بنات) بمحافظة القاهرة، أنشأها تضامنًا مع مصر، وطنه الثاني، وكذلك تأسيس مركز تنمية الطفولة المبكرة، عام 2003، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بدعم من برنامج الخليج العربي (أجفند)، الذي يرتكز العمل فيه على تنمية الاتجاهات والقيم، ومهارات الحياة لدى الأطفال من خلال الاستخدام الأفضل للتكنولوجيا والفنون واللعب، بما يتلاءم مع متطلبات القرن الـ21، وبفضل هذه الجهود أصبح هذا المركز مركزًا إقليميًّا متميزًا، ونقطة إشعاع حضاري في المنطقة العربية، للنهوض بالطفولة المبكرة.

ووجه الوزير الدعوة لسمو الأمير عبدالعزيز بن طلال لزيارة وزارة التربية والتعليم، وزيارة مدرسة الأمير طلال بن عبدالعزيز بحلوان بمحافظة القاهرة، ومركز تنمية الطفولة المبكرة بمدينة السادس من أكتوبر، لرؤية ما أنجزه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز.

واختتم الدكتور رضا حجازي كلمته بتقديمه خالص الشكر والتقدير على هذه الدعوة الكريمة، إحياءً لذكرى راعي المحبة والسلام، صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الذي قدم نموذجًا للرجل العربي الواعي، المحب للإنسانية، الداعم للأحلام، المغامر بكل ما يملك، المناضل من أجل الآخرين.

وفى كلمته، رحب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية بالحضور، معبرًا عن فخره واعتزازه بالاجتماع في مصر الحبيبة التي تحتضن المجلس العربي للطفولة والتنمية، منذ تأسيسه عام 1987، للاحتفال اليوم ببلوغ هذه المنظمة التنموية الإقليمية عامها الخامس والثلاثين، إذ دُشِّن هذا الصرح بتوصية من جامعة الدول العربية، وقدمت له كل التسهيلات لإطلاق مسيرته التنموية لصالح الطفل العربي، موجهًا التحية إلى جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا، محتفلين بمضي ثلاثة عقود ونصف من الرعاية والاهتمام بالطفل العربي ليكون بيتًا دافئًا وراعيًا لأغلى ما لدي الوطن العربي جيل صناعة المستقبل.

وأكد سمو الأمير، مع انتصاف العقد الرابع للمركز، على الحاجة إلى دور المجلس، وتتجلى روح المبادرة التي أطلق على أساسها المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود، كأول مؤسسة عربية معنية بالطفل العربي عملت على توحيد الجهود لتنمية الطفل، وإطلاق العنان لإبداعه مستشرفةً للمستقبل.

وأشار سمو الأمير إلى أنه اتساقًا مع الرؤية التنموية لمستقبل الطفل كجهد مستدام ومتكامل، أطلق المجلس عدة مبادرات لحشد وتوحيد الجهود، منها ميثاق شرف الإعلاميين العرب، وميثاق شرف العاملين في أفلام الطفل، وتدريب أطفال أمهات المعاقين، ومبادرة حماية أطفال الشوارع.