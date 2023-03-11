السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سيدات أسوان يقدمن «فطير وتمر وكركديه» لوزيرة التعاون ووفد الأمم المتحدة (صور)

الضيافة
الضيافة

حرصت السيدات المنتفعات من مشروع دعم الاتحاد الأوروبى للاستراتيجية القومية للسكان، والذى ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وذلك بوحدة الرعاية الصحية بالبيارة بمدينة كوم أمبو، على تقديم التمر والفطير ومشروبات الكركديه والدوم التى تتميز بها أسوان لوزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، ووفد الأمم المتحدة.

جاء ذلك على هامش تفقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ووفد الأمم المتحدة مشروع دعم الاتحاد الأوروبى للاستراتيجية القومية للسكان، والذى ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر وذلك بوحدة الرعاية الصحية بالبيارة بمدينة كوم أمبو، التابعة لمحافظة أسوان.

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وحرصت وزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان والوفد المرافق تفقد معرض للمشغولات اليدوية التابع للسيدات المنتفعات من تنظيم الأسرة والمترددات على الوحدة الصحية، حيث إنه يضم عددا من المشغولات التي يتم تصميمها من الخرز والخشب وغيرها.

من ناحيتها قالت مديحة حنفى محمد، مسئولة نوادي المرأة التابعة للوحدة الصحية بكوم أمبو، إن المعرض التى تفقدته وزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان ووفد الأمم المتحدة، المعرض يشمل عرض المشغولات اليدوية التي ينفذها السيدات المترددات على وحدات تنظيم الأسرة.

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وأضافت أنه يتم التسويق للمشغولات خلال تنظيم هذه المعرض بالوحدات الصحية، وأنه يتم تنظيمها على مدار فترات بالوحدات الصحية المختلفة.

وأوضحت أن خلال الزيارة عرض السيدات الألعاب المختلفة التى تعتبر وسائل مميزة للترفيه في نادي المرأة.

وكانت فى مستهل الجولة التفقدية لوزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط بمرافقة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ووفد الأمم المتحدة  قامت الوزيرة والمحافظ بزيارة مشروع الاستثمار فى رأس المال البشرى بريف صعيد مصر بمدرسة الرغامة البلد للتعليم المجتمعى بمركز كوم أمبو من ضمن 105 مدارس للتعليم المجتمعى على مستوى المحافظة، والذى ينفذه برنامج الأغذية العالمى "WFP" ضمن 39 مدرسة مجتمعية تضم حوالى 1000 طالب وطالبة، موزعين فى 9 قرى ذات الأولوية، وذلك بهدف تحسين الأمن الغذائي لحوالي 5 آلاف مواطن من أفراد هذه الأسر، مما يساهم أيضاً فى تشجيع الطلاب على الالتحاق والانتظام في مدارسهم.

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ويضم وفد الأمم المتحدة كلاً من: إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، والدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمى، وأيضاً برافين أجراوال مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر، والدكتورة جيرمان حداد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، فضلاً عن شركاء التنمية من مديرى وممثلى الهيئات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة والوزارات والجهات الرقابية والحكومية، وأعضاء مجلس النواب.

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ثم تم تفقد وزيرة التعاون الدولى ووفد الأمم المتحدة معرضا للمشغولات اليدوية والملابس الجاهزة لسيدات قرية الرغامة بمركز كوم أمبو.

كما شملت الجولة الميدانية تفقد وزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان ووفد الأمم المتحدة لمشروع تعزيز مقاومة المناخ والأمن الغذائي من خلال تدعيم سبل العيش والابتكار الريفى بقرية الكاجوج ضمن 13 قرية، والذى ينفذه أيضًا برنامج الأغذية العالمى من خلال مبادرات الحيازات الزراعية لمحاصيل القمح والذرة الرفيعة، بجانب الحقول الإرشادية لزراعة قصب السكر بالرى بالتنقيط، بالإضافة إلى تطهير المساقى الفرعية، وإنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية.

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أسوان كوم امبو وزيرة التعاون الدولي محافظ أسوان الامم المتحدة دوم كركدية فطير

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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