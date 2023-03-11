المصابون في انقلاب سيارة عمال بالطريق الإقليمي: سقطنا بين جبلين

استمعت النيابة العامة، اليوم السبت، إلى أقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بمستشفيات البنك الأهلي وبدر.

وقال المصابون، إن السيارة نقل وكانت محملة بالعمال وانقلبت من ارتفاع 20 مترًا بين حبلين على الطريق منا أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

كان أصيب 13 عاملًا في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمال.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة بين الجبلين في الاتجاه بمنطقة القاهرة الجديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وتبين سقوط المصابين من ارتفاع 20 مترًا أسفل الطريق.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.