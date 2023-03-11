السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 41 عامًا للمتهمين بمقاومة ضباط قسم شرطة الزهور ببورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بإجمالي أحكام 41 عامًا على
المتهمين في قضية مقاومة ضباط قسم شرطة الزهور بالأسلحة النارية.

حيث قضت المحكمة على إيهاب نصر محمد حسن صالح بالسجن المشدد 15 عامًا، وعلى أشرف فتحي فهيم وبلال عادل غريب بالسجن المشدد 10 سنوات، وحكمت بحبس محمد عوض محمد 6 سنوات، ليكون إجمالي الأحكام 41 عامًا.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 من شهر نوفمبر من عام 2022، التي وقعت أحداثها بدائرة قسم الزهور، حيث كون المتهمون الأربعة تشكيلًا عصابيًا بغرض الاتجار في المواد المخدرة، وحازوا وأحرزوا جواهر مخدرة للحشيش ونبات الحشيش بقصد الاتجار.

 

مقاومة ضباط الشرطة بالأسلحة النارية

كما قاوم المتهمون الأربعة بالقوة موظفي عموم- ضباط قسم شرطة الزهور، وهما المقدم أحمد عبدالناصر والنقيب محمود سكين، وذلك لحملهما على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وتنفيذ إذن ضبطهم الصادر من النيابة العامة، بأن أشهروا في وجهيهما أسلحة نارية وبيضاء، وحازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنا بندقية آلية ومسدس وذخيرة تستخدم للسلاح الناري والبندقية الآلية والمسدس، وأحرزوا مادة مخدرة وسلاحًا أبيض عبارة عن سكين.

100 ألف جنيه اتجار في المخدرات الأسلحة النارية الهواتف المحمولة الحشيش المخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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