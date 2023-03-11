السبت 11 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ«التعليم» تكشف آخر تطورات النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2023

امتحانات
امتحانات

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة في مرحلة المراجعة الآن، وسيتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة، على أن يتم تحميلها من الموقع الرسمي للوزارة.

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم فإن هذه النماذج ستدرب الطلاب على شكل وأسلوب الامتحانات بمختلف المواد، من خلال توفير نماذج استرشادية إلكترونية للطلاب على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: https://moe.gov.eg/.

وسيوجد نموذج استرشادي لكل مادة حتى يتعرف الطلاب على أسلوب الامتحان، دون الحاجة لامتحانات تجريبية، على أن يُتاح لجميع الطلاب الدخول عليها وتحميلها وطباعتها والإجابة عنها للتدريب على طريقة الأسئلة.

الامتحانات الاسترشادية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم

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مصادر بـ«التعليم» تكشف آخر تطورات النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2023

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