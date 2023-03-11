السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتفقدان «المرسى السياحى» على النيل

الجولة
الجولة

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعمال إنشاء  مرسى سياحي على الجانب الشرقي للنيل بمدينة بني سويف، والذي سيخدم الرحلات النيلية ويجعل من بني سويف محطة هامة للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر ذهابًا وإيابًا، فضلًا عن عوائده الاقتصادية بتوفير فرص عمل لأبناء بني سويف ودعم القطاع السياحي، وليتكامل مع مشروعات تنموية أخرى في القطاع.

واستعرض المحافظ مع الوزير مستجدات وسير العمل بالمشروع، الذي يعد خطوة ومرحلة أولى تتبعها مجموعة مراحل سعيًا لتنفيذ مشروع طموح على البر الشرقي، ضمن مخطط عام لمشروع إنشاء كورنيش شرقي للنيل، والذي تسعى المحافظة في الحصول على موافقة الحكومة لاستكمال باقي مراحله، لا سيما بعد الخطوة الهامة والداعمة والتي تكللت بموافقة الحكومة على مشروع المرسى بالمنطقة، بما يسهم في تحقيق نقلة في مجال السياحة الداخلية ضمن مخرجات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة، والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية من أبرزها قطاع السياحة.

ونوه محافظ بني سويف، عن أعمال التكريك التي تتم تحت إشراف تطوير وحماية النيل ببني سويف، وباستخدام عدد كبير من  الحفارات التي يتم تحميلها على صنادل داخل المجرى المائي للنهر، لإنشاء مرسى سياحي بطول 320 مترًا، بجانب إنشاء منطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسى، فضلًا عن مناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة تقدر بنحو 6 أفدنة تقريبًا، بالتوازي مع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المرسى.

وأشار المحافظ، إلى توجيهاته بتسريع وتيرة الأعمال والمتابعة المستمرة لمعدلات ونسب الإنجاز، ورصد أية معوقات تواجه الأعمال أولًا بأول لتذليلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، نظرًا لأهمية المشروع الذي يمثل إضافة لسلسلة المشروعات النوعية التي تشهدها بني سويف تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، مثل: الانتهاء وتشغيل مشروع كورنيش النيل الغربي، والبدء في تنفيذ مجمع مواقف للسيارات أسفل كوبري عدلي منصور، والبدء في تطوير منطقة واحة ميدوم، والخطوات الأولية لإقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستيات، والتعاون في مشروع نوعي في مجال تكنولوجيا الاتصالات مع شركة سيسكو العالمية، والحصول على موافقات الحكومة لإقامة مدينة زراعية صناعية بسمسطا، وتخصيص منطقة الـ500 فدان بالحيبة لإقامة منتجع سياحي وعلاجي، ومواصلة أعمال تأهيل كهف ومحمية وادي سنور بالتعاون مع البيئة، والبدء في الخطوات الأولى لتطوير سوق الدهشوري، وغيرها من المشروعات الواعدة. 

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بني سويف قطاع السياحة مجمع مواقف مرسى سياحي

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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