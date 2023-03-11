السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

للمليون وحدة حرارية.. انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لـ2.436 دولار

الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية انخفاضًا في التعاملات، وسجلت الأسعار  2.436  دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة انخفاض طفيفة.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، تراجعت المخزونات المحلية من الغاز الطبيعي 81 مليار قدم مكعب في 24 فبراير، متجاوزة توقعات السوق بانخفاض قدره 75 مليار قدم مكعب. 

فيما تبلغ مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 2.583 تريليون قدم مكعب بزيادة 222 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي، كما أنها تزيد بمقدار 163 مليار قدم مكعب على متوسط الخمس سنوات.

اسعار الغاز الطبيعي العالمية البترول والثروة المعدنية اسعار الغاز أسعار الغاز الطبيعي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية اسواق الطاقة أسواق الطاقة العالمية

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