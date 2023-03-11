للمليون وحدة حرارية.. انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لـ2.436 دولار

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية انخفاضًا في التعاملات، وسجلت الأسعار 2.436 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بنسبة انخفاض طفيفة.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، تراجعت المخزونات المحلية من الغاز الطبيعي 81 مليار قدم مكعب في 24 فبراير، متجاوزة توقعات السوق بانخفاض قدره 75 مليار قدم مكعب.

فيما تبلغ مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 2.583 تريليون قدم مكعب بزيادة 222 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي، كما أنها تزيد بمقدار 163 مليار قدم مكعب على متوسط الخمس سنوات.