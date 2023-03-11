السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بقتل مواطن أثناء مشاجرة بالعمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم بقتل مواطن في العمرانية خلال مشاجرة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلّفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

واعترف المتهم بقتل مواطن في العمرانية عقب القبض عليه، بارتكابه الجريمة، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب خلافات سابقة، أدت إلى تشاجرهما، وأشار إلى أنه أشهر سلاحًا أبيض، واعتدى عليه، مما أسفر عن مقتله.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة ومقتل مواطن في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبيّن أن شاب لقي مصرعه خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة.

النيابة العامة مشاجرة التحريات المباحث الجنائية الطبيب الشرعي

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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