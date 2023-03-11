كاتب صحفى: حضور الرئيس السيسى برنامج «كابيتانو مصر» رسالة دعم للشباب

قال صلاح مغاوري، الكاتب الصحفي، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المباراة النهائية من برنامج "كابيتانو مصر" رسالة تؤكد دعمه المواهب الشابة ودعمه لقدرات الشباب، وذلك ظهر في أكثر من مناسبة.

وأضاف مغاوري، خلال حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي دائم الدعم لكل ما يحتاجه الشباب، خاصة من يمتلكون المواهب، مشيدًا ببرنامج "كابيتانو مصر" الذي يظهر من يمتلكون الموهبة والقدرة في مجال كرة القدم والبرامج التي تدعم مواهب الشباب في مختلف المجالات، والبرامج التي ظهرت مؤخرًا في كثير من المجالات.

صلاح مغاوري: علي جميع مؤسسات الدولة أن تدعم البرامج لاكتشاف المواهب

كما أشار الكاتب الصحفي، إلي أن حضور الرئيس السيسي له رسالة محددة، وهى الاهتمام بالمواهب والمهارات في كل المجالات، لأنهم يمتلكون الموهبة ويحتاجون إلي الدعم، لأن الدولة المصرية تحتاج تلك البرامج لإظهار المواهب وثقل هذه المواهب لأنها المستقبل وعلي جميع مؤسسات الدولة أن تدعم البرامج لاكتشاف المواهب.