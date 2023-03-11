السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

باتيلى: «5+5» ستتولى إجراء حوارات أمنية لتهيئة أجواء الانتخابات الرئاسية فى ليبيا

المبعوث الأممي عبدالله
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي

أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، عن خطة لإجراء حوارات أمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سيطلب من الأطراف الليبية التفاوض مباشرة أو من خلال ممثليهم عبر لجنة رفيعة المستوى، وستتولى لجنة «5+5» العسكرية المشتركة إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، اليوم السبت، أن فريقا رفيع المستوى سيتم اختياره من قبل الممثلين الليبيين، مضيفا: ستقوم البعثة الأممية بتسيير المشاورات، وستعمل اللجنة بشكل بناء لتمكين إجراء انتخابات شاملة وآمنة هذا العام وتلبية تطلعات الشعب الليبي.


وفيما يلى نص المبادرة كما جاءت فى إحاطته أمام مجلس الأمن الدولى

«قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، وفي هذا الصدد، أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين».

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