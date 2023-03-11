فى بيان رسمى.. ريال مدريد يعقد اجتماعًا عاجلًا بشأن قضية برشلونة

أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا، بشأن اتهامات الفساد التي تلاحق خوسيه ماريا نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "نظرًا لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه للاشتباه في الفساد، وعلاقاتهم مع نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، الرئيس اجتمع مجلس الإدارة بشكل عاجل غدًا الأحد 12 مارس 2023 الساعة 12:00 ظهرًا، من أجل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن".

وكانت لجنة الحكام الإسبانية، قد أدانت السلوك الذي قد ينتهك أخلاقيات المؤسسة، والذي ارتكبه خوسيه ماريا إنريكي، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، بتلقيه مبالغ مادية من قبل نادي برشلونة بين عامي 2016، 2018.

ونشرت لجنة الحكام بيانًا نقلته صحيفة «آس» الإسبانية، جاء فيه: "تأسف اللجنة الفنية للسلوك الذي قد ينتهك أخلاقيات المؤسسة. لا يجوز لأي حكم نشط أو عضو في هيئات لجنة التحكيم تنفيذ أي عمل من المحتمل أن يكون فيه تضارب في المصالح ".

وأضاف:"يخلص إلى أن لجنة التحكيم تجعل نفسها متاحة للعدالة لتقديم أقصى تعاون لها في أي نوع من المعلومات التي يمكن أن توفرها هذه اللجنة".

وحسب صحيفة «آس»، فإنه أثناء تفتيش لجنة الضرائب لمكتبه اليوم، تبين أن إنريكي تلقى رشوة بقيمة 1.4 مليون يورو سنويًا من عام 2016 لـ2018 من إدارة البارسا من أجل إجراء استطلاعات على الحكام حتى يكونوا محايدين ولا يتخذون قرارات ضدهم.

رشوة بقيمة 1.4 مليون يورو

وجاء في تقرير الصحيفة، أن خوسيه ماريا إنريكي، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، أثناء تفتيش لجنة الضرائب لمكتبه اليوم، تبين أنه تلقى رشوة بقيمة 1.4 مليون يورو سنويًا من عام 2016 لـ2018 من إدارة البارسا من أجل إجراء استطلاعات على الحكام حتى يكونوا محايدين ولا يتخذوا قرارات ضدهم.

وأكد التقرير أن إدارة بارتوميو ترى أنه لا توجد أي مشكلة في ذلك، وهذه العملية تحدث منذ عام 2003.

ورد البارسا في بيان رسمي عن هذه التقارير وقال: "بالنظر إلى المعلومات التي تم بثها اليوم في برنامج SER، يرد النادي بأنه على دراية بالحقائق التي يحقق فيها مكتب المدعي العام فيما يتعلق بالمدفوعات المقدمة لشركات خارجية يأسف نادي برشلونة لأن هذه المعلومات تظهر بدقة في أفضل لحظة رياضية هذا الموسم".