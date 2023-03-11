«صحة الشيوخ»: مبادرة «كتف فى كتف» إنجاز حقيقى للعمل الأهلى

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «كتف في كتف»، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها تمامًا وسط أزمة اقتصادية عالمية تتجاوز حدود مصر.

وقال الدكتور حسين خضير، في تصريحات صحفية اليوم، إن مبادرة «كتف في كتف» تجسيد ناجح للعمل الأهلي التنموي، ومشاركته الدولة والقطاع الخاص في التخفيف من عبء الظروف الاقتصادية على المصريين، كما أن توزيع ٤ ملايين صندوق مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان إنجاز حقيقي وتحرك فاعل.

وقال وكيل صحة الشيوخ إن إطلاق مبادرة "كتف فى كتف"، خاصة في هذا التوقيت، يؤكد إحساس القيادة السياسية في مصر بالأسر الأولى بالرعاية، التى هي على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن الهدف الرئيسي من المبادرة يتمثل في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح خضير أن التحالف الوطني نجح في توحيد جهود المؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

واختتم بالتأكيد أن مبادرة "كتف في كتف" هي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، لدعم المواطنين في المحافظات، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، ويحسب خروجها للنور واستهداف ملايين المصريين البسطاء والأولى بالرعاية نجاحا حقيقيا لكل القائمين عليها.

وشدد على أن تقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، والتي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية، لتخفيف العبء عليهم وكذلك تخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، يحسب للعمل الأهلي والدولة المصرية وتوجيهات الرئيس السيسي.