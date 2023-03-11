السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بنها ضمن الفئة الأولى بمؤشر البحث العلمي بتصنيف سيماجو الإسباني 2023

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن الجامعة صنفت بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2023 ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بمؤشر البحث العلمي Research، والذي يشير إلى حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث العلمي للجامعة، فقد جاءت بالمركز السابع على مستوى الجامعات المصرية، كما جاءت الجامعة بالمؤشر الإجمالي في المركز 22 على مستوى المؤسسات الاكاديمية وبحثية بمصر.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن تصنيف سيماجو قد حدث المنهجية التي يتبعها هذا العام، وطبقها بأثر رجعي على جميع اصداراته السنوات الماضية لتعبر عن تصنيف وترتيب الجامعات مع عددها.
وأوضح الجيزاوي أن تصنيف SCImago يصنف المؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال مؤشر مركب يجمع بين أداء البحث ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي المقاس من خلال ظهورها على شبكة الإنترنت، كما يشير تصنيف البحث إلى حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث للمؤسسة.

 ويحسب ترتيب الابتكار بناءً على عدد طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمؤسسة والاستشهادات التي يتلقاها ناتجها البحثي من البراءات وأخيرًا يعتمد الترتيب المجتمعي على عدد صفحات موقع المؤسسة على الويب وعدد الروابط والإشارات من شبكات التواصل الاجتماعي.

وفى سياق متصل أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها حصول الجامعة على المركز الثاني خلال المشاركة بالمؤتمر الطلابي القمي الثاني تحت عنوان " مصر تستطيع بطلابها " رؤية طلابية لوضع حلول ومقترحات للمشكلات المجتمعية، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي نظمته جامعة أسيوط خلال الفترة من 4 – 8 مارس الجاري بمشاركة 14 جامعة مصرية.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين المشاركين بالمؤتمر، مؤكداً حرص الجامعة على المشاركة في المؤتمرات الطلابية بالجامعات المصرية في إطار رؤية القيادة السياسية والاهتمام البالغ بالأنشطة الطلابية ودعمها بكل صورها وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع

من جانبه، أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى فوز الطالب محمود محمد محمد حسن، والطالب محمد فتحي محمد عبد الستار بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني ببحث تحت عنوان (ضعف الروابط الأسرية).

 

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