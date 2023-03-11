السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكتبة مصر العامة بمطروح تنهى استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

مدير مكتبة مصر العامة
مدير مكتبة مصر العامة بمطروح

كشف أسامة المرسي، مدير عام مكتبة مصر العامة بمطروح، عن نشاط المكتبة خلال شهر رمضان المبارك لخدمة أبناء مطروح.

وقال المرسي، لـ«الدستور»، إن المكتبة تعتبر مقصدًا لعدد من أبناء المحافظة خاصة في شهر رمضان، حيث إن هناك أنشطة فعلية ويتم تنفيذها في الوقت الحالي من ورش عمل على الأشغال اليدوية الرمضانية للأطفال ومسرح للعرائس للقصص الدينية.

وأضاف أن هناك تعاونا بين مكتبة مصر العامة ودار الإفتاء والأوقاف والأزهر لتنفيذ ندوات وأمسيات دينية عن فضائل الشهر الكريم، فضلًا عن مسابقات القرآن وتكريم جميع المشاركين، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حوار مجتمعي مع أهالي مطروح للرد على تساؤلاتهم والفتاوى في شهر رمضان.

وأكد أن جميع الأنشطة تتم تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مشيرًا إلى أن هناك مسابقات ثقافية ودينية ستتم على الصفحة الرسمية للمكتبة.

واختتم: «بنحاول نوفر جميع الأنشطة لجميع المترديين على المكتبة.. ونرحب بالأفكار خلال شهر رمضان الكريم».

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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