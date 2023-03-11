السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بالسطو على سيارة دواجن فى الشرقية

متهمين
متهمين

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من تاجر دواجن وسائق، مقيمين بدائرة المركز، بأنه أثناء سيرهما بسيارة ربع نقل "مُحملة بالدواجن" بأحد الطرق بدائرة المركز، فوجئا بـ3 أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش قاموا باعتراض طريقهما واستيقافهما والاستيلاء على السيارة خاصتهما بحمولتها وهاتفيهما المحمول ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديريتى أمن القليوبية والقاهرة تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى حمولة السيارة بالبيع لعميليهما سيئى النية، تاجرى دواجن مقيمين بمحافظتى القاهرة والقليوبية، مقابل مبلغ مالى، وأمكن ضبط الأخيرين، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط (مبلغ مالى- الأسلحة والسيارة المستخدمين فى الواقعة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- السيارة المستولى عليها)، وقيامهم بحرق الهاتفين المحمولين المستولى عليهما.

وزارة الداخلية مركز شرطة أبو حماد مديرية أمن الشرقية تاجر دواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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