رئيس «مياه أسيوط» يتفقد محطة مياه منفلوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تفقد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعمال توسعات محطة مياه منفلوط المرشحة، والجاري العمل بها لزيادة طاقتها الإنتاجية من 500 ل/ث إلى 1000ل/ ث، والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتها الجديدة، المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

ووجّه الشرقاوي، خلال الجولة، بضرورة تنفيذ الأعمال بالمشروع وفقًا للخطة الزمنية، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات الفنية لضمان استدامة المشروع الذى سيسهم فى خدمة أكثر من نصف مليون نسمة بقرى مركز ومدينة منفلوط وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى جولاته الميدانية المتكررة لمتابعة تنفيذ الأعمال بجميع المشروعات ومواقع العمل للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات أمام التنفيذ.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط أن مشروع توسعات محطة مياه منفلوط المرشحة والجاري العمل بها لزيادة طاقتها الإنتاجية من 500 ل/ث إلى 1000 ل/ث، فضلًا عن زيادة عدد طلمبات العكرة إلى 6 طلمبات عكرة بعنبر العكرة والضغط العالى، تصل الطاقة التصميمية للطلمبة الواحدة إلى 275 ل/ث، وزيادة الطلمبات المرشحة عالية الضغط إلى عدد 6 طلمبات مرشحة بطاقة تصميمية للطلمبة الواحدة 250 ل/ث، وإنشاء خزان أرضى سعة 5000م3، بجانب الخزان الأرضي المدعمة به المحطة، بالإضافة إلى تزويد المحطة بعدد (2) مروق سعة الواحد 3000 م3، لتضم المحطة عدد (4) مروقات، مضيفاً أنه جارٍ مضاعفة فلاتر المحطة إلى عدد (6) فلاتر اتساقاً مع كمية المياه المنتجة من المحطة لتغذية مركز منفلوط بالكامل.

وأشار رئيس الشركة إلى أن هذا يأتي في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لضمان ارتفاع معدلات رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم.

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