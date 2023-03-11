تناولت أقراصًا دوائية بطريق الخطأ.. إصابة طالبة بحالة تسمم فى دار السلام بسوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج طالبة مصابة بحالة إعياء شديد وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج، وذلك على إثر تناولها أقراصا لعلاج المخ والأعصاب عن طريق الخطأ أثناء وجودها بالمنزل دائرة المركز.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإصابة طالبة بحالة إعياء عقب تناولها أقراصا دوائية بطريق الخطأ داخل منزلها، وتم نقلها للمستشفى للعلاج بالمستشفى المركزى والتي قامت بدورها بتحويلها للمستشفى الجامعى نظرا لسوء حالتها.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول طالبة وتقيم بناحية النصيرات دائرة مركز دار السلام مصابه "حالة إعياء" إدعاء تناول مادة غير معلومة وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي.

وباستجواب والدتها ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت أنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت بعض أقراص لعلاج الأعصاب "خاصة بوالدتها" عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.