رفع 450 طن قمامة من المنطقة المركزية بالمنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والأتربة وأعمال التجميل والإنارة والتشجير ورفع كفاءة الحدائق لتحسين مستوى النظافة بنطاق المنطقة المركزية في كل من شرق وغرب المنصورة ونطاق مركز المنصورة.

وأضاف مختار، أن الحملة شارك فيها 18 مركزًا على مستوى المحافظة وذلك من خلال 103 معدات نظافة و197 من عمال النظافة بالمراكز وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة.

وقال مختار، إن الحملة المكبرة يأتي تنفيذها تفعيلا لخطة المحافظة التي تم إقرارها لتستهدف رفع التراكمات من القمامة والأتربة ومخلفات الهدم والبناء بأنحاء المنطقة المركزية وذلك حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وفي هذا السياق أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أن الحملة استمر تنفيذها أمس لليوم الثاني على التوالي بمشاركة نواب رؤساء المراكز المشاركة باشراف الاستاذ عصام حجاج مدير عام متابعة مكتب السيد المحافظ وذلك على مدار 3 ورديات صباحية ومسائية وليلية لرفع التراكمات أولًا بأول من كل المناطق بالشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمشاركة اللوادر وسيارات النقل القلاب حمولة ما بين 20 و10 و5 أطنان، هذا بالإضافة إلى تشغيل منظومة السيارات المكنسية لرفع الأتربة وذلك بإشراف المهندس خالد جلال مدير عام الحملة المكانيكية، فضلًا عن سيارات المياة والإنارة والجرارات.

وأضاف رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، أنه تم خلال اليوم الثاني للحملة رفع 450 طن قمامة و50 طن أتربة من كل أنحاء المنطقة المركزية شملت مناطق تقسيم خطاب وأرض الطوبجي وشارع الخلطة الأسفلتية وشارع الطويل والزقرد وسوق الخضار من الداخل والخارج وميدان الشيخ حسانين وميدان الطميهي وشارع المدير وحي البستان والسيد سليم ومساكن المجزر الجديد ومناطق البشطمير والعبور وخلف مساكن العبور وتقسيم اولاد طه وساميه الجمل وخلف ستنرال السلكاوي وميدان مشعل وشارع والاوبرج وحي الزعفران وابو زيد وعزبه الحلواني ومدينه مبارك وأبو الليل والشونه ومساكن الميناء وترعه المنصوريه وشارع قناه السويس وشارع الجيش والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وكلية اداب والجامعة وعبد السلام عارف وكوبري سندوب وسندوب وجديلة وعزبة الشال وتوريل وسعد زغلول النجار وكوبري سندوب والطريق الدائري بالمدينه وشارع جيهان.

كما تمت أعمال التشجير وري بالجرز الوسطي والحدائق وصيانة بيارات الامطار وغسيل الشوارع بجميع المناطق بالإضافة إلى أعمال صيانة الإنارة والأعمدة ورفع كفائتها.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الحملات المكبرة يتم تنفيذها بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة تحقيقًا لإرضاء المواطنين، مؤكدًا أن جميع التنفيذيين يعملون بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من أجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنىي الدقهلية.

رفع قمامة