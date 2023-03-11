السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطلين 4 أيام بتهمة إدارتهما ورشة تصنيع سلاح بالمنوفية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت النيابة العامة حبس عاطلين بتهمة إدارتهما ورشة لتصليح وتصنيع الأسلحة النارية، بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطتهما وضبط محتويات الورشة من أسلحة ومعدات تصنيع بحوزتهم.

ترجع  تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة، مأمور مركز شرطة قويسنا بعد تكليفه، وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام بتمكن القوات الأمنية من ضبط عاطلين لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية داخل منزل أحد المتهمين بدائرة المركز.

وباستجواب المتهمين تقوم الجهات الأمنية بمحافظة المنوفية بالتعاون مع قطاع الأمن العام، بتعقب العملاء زبائن  العاطلين بالورشة والذين حصلوا منهم على أسلحة نارية، وذلك بعد مناقشة المتهمين للوصول إلى معلومات عن البيع والإصلاح الذي تم داخل الورشة منذ بداية عملهم بها.

وعلى الفور اتخذت القوات الأمنية إجرائاتها اللازمة وقامت بتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 7789 جنح مركز قويسنا لسنة 2023، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات والإجراءات القانونية وسؤال العاطلين وتحريز المضبوطات، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

4 أيام على ذمة التحقيق 4 أيام على ذمة التحقيقات استخراج استجواب إصلاح الأسلحة النارية أسلحة النارية اخطارا اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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