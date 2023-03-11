مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء انفجار بإقليم بلخ شمال أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، عن مقتل شخص وإصابة خمسة في انفجار بإقليم بلخ في شمال أفغانستان.

وأفادت الشرطة الأفغانية في وقت سابق اليوم، بوقوع انفجار في عاصمة إقليم بلخ شمال البلاد اليوم السبت، بعد يومين من انفجار أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عنه أسفر عن مقتل حاكم الإقليم.

وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم شرطة بلخ "وقع انفجار في المنطقة الثانية للشرطة في بلخ.. سنعلن التفاصيل لاحقا"، مضيفا أن الشرطة لا تتوقع عددا كبيرا من القتلى لكنها لا تزال تبحث.

وتحقق سلطات طالبان في الانفجار الذي أسفر عن مقتل حاكم الإقليم واثنين آخرين في مكتبه يوم الخميس.