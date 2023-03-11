السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء انفجار بإقليم بلخ شمال أفغانستان

انفجار بإقليم بلخ
انفجار بإقليم بلخ شمال أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، عن مقتل شخص وإصابة خمسة في انفجار بإقليم بلخ في شمال أفغانستان.

وأفادت الشرطة الأفغانية في وقت سابق اليوم، بوقوع انفجار في عاصمة إقليم بلخ شمال البلاد اليوم السبت، بعد يومين من انفجار أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عنه أسفر عن مقتل حاكم الإقليم.

وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم شرطة بلخ "وقع انفجار في المنطقة الثانية للشرطة في بلخ.. سنعلن التفاصيل لاحقا"، مضيفا أن الشرطة لا تتوقع عددا كبيرا من القتلى لكنها لا تزال تبحث.

وتحقق سلطات طالبان في الانفجار الذي أسفر عن مقتل حاكم الإقليم واثنين آخرين في مكتبه يوم الخميس.

txt

تنظيم داعش الإرهابى يعلن اسم قاتل حاكم ولاية بلخ فى أفغانستان

أفغانستان بلخ الافغانية انفجار الشرطة الأفغانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

الليلة.. حلقة جديدة من برنامج «شارك تانك» على قناة cbc

«حدث ليلًا».. القبض على 5 سيدات فى «تعذيب طفلة الوراق» وإحباط مخطط لصوص المواد البترولية

تناولت أقراصًا دوائية بطريق الخطأ.. إصابة طالبة بحالة تسمم فى دار السلام بسوهاج

اليوم.. بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

اليوم.. استكمال محاكمة 5 متهمين في «طلائع حسم الثانية»

النشرة المرورية اليوم السبت.. انتظام حركة السير على طرق القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟