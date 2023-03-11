السبت 11 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

يبدأ اليوم السبت، سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022، على أن تكون الأوراق مستوفاة جميع الشروط والطلبات على الموقع الإلكترونى، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، وينتهى التقديم في 28 من الشهر الجارى.

وحددت الهيئة موعد التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، بداية من 27 فبراير الماضى وحتى 5 من شهر مارس، كما مدت موعد التقديم إلكترونيًا يوما إضافيا، ويتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني من 11 مارس وحتى 28 من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.

وحددت النيابة الإدارية، موعد سحب ملفات طلبات التقديم لمسابقة معاون نيابة إدارية، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، وذلك لكل جامعة من الجامعات على مستوى الجمهورية على حدة.

أولا: جامعة أسوان _ جنوب الوادى _ يوم السبت 11 مارس 2023

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة علي الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg .

ويشترط لسحب ملف التعيين التالى، إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكترونى 5 نسخ، وإحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

ويراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة، ولن يلتفت الى الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

النيابة الإدارية معاون نيابة كليات الحقوق الشريعة والقانون والشرطة الأوراق مستوفاة جميع الشروط والطلبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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