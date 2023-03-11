انتشال سيارة سقطت في ترعة الإسماعيلية على طريق «الزقازيق الزراعي»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الإسماعيلية، من انتشال شخص وسيارته بعدما سقطت سيارته بترعة الإسماعيلية بطريق المعاهدة الزراعي الزقازيق الإسماعيلية أمام عزبة حمود وكوبري مشاة أبودهشان.

وكان اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء هنري ابراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد سقوط سيارة ملاكي النترا بترعة الإسماعيلية متجهة بطريق المعاهدة الزراعي الزقازيق الإسماعيلية أمام عزبة حمود وكوبري مشاة أبو دهشان.

جرى إخراج السائق والشخص المرافق له وتم نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى الأميري بالإسماعيلية ولا توجد وفيات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.