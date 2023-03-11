تأكيد الرئيس السيسي على ثقة الشعب في قدرة الجيش والشرطة لدعم الاستقرار يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب يولي الثقة الكاملة في قدرة أبنائه من رجال الجيش والشرطة لدعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر، اهتمامات الصحف الصادرة اليوم السبت.

ففي "أخبار اليوم"، وتحت عنوان "السيسي: ثقة الشعب كاملة في قدرة الجيش والشرطة لدعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أدى شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد، وذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقيادات الشرطة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وأضافت الصحيفة أن عقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس السيسي بقادة القوات المسلحة، وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، كما تم استعراض ما تقوم به القوات المسلحة من مهام على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدا أن الشعب يولي الثقة الكاملة في قدرة أبنائه من رجال الجيش والشرطة لدعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر.

وأشارت إلى أنه في ختام الاجتماع أعرب الرئيس السيسي عن عرفانه وتقديره لروح الشهيد، الذي لولاه ما استطعنا أن نحقق ما نسعى إليه من إنجازات، وإننا عازمون بكل الصدق والإخلاص على استكمال مسيرة العطاء والتضحية، من أجل الحفاظ على مجد الوطن وعزته وكرامته.

وتحت عنوان "انطلاق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية كتف في كتف"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن انطلاق فعاليات مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث انطلقت فعاليات المبادرة في 16 محافظة بالتوازي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن بيان التحالف أن تلك الفعاليات تشمل تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 160 ألف وجبة و20 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من أهالي تلك المحافظات، بمشاركة متطوعي التحالف، وكان للأطفال نصيب من المبادرة، وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنًا مع اقتراب الشهر المبارك.

وأشارت إلى أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتحت عنوان “الحكومة: مسارات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة إسهامات القطاع الخاص” بصحيفة "المصري اليوم"، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط - في لقائه مع السفير البريطاني جاريث بايلي ووفد من غرفة التجارة المصرية البريطانية - أن الحكومة ملتزمة بتذليل كل التحديات أمام مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، لدفع عجلة الإنتاج والتصدير.

وأوضح وزير المالية أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، منفتحة على العالم، في إطار علاقات متوازنة، تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي، وإقامة شراكات تحقق المصالح المشتركة، وتسهم في تلبية احتياجات الشعوب، في وقت بات فيه التكامل الاقتصادي، ضرورة ملحة في مواجهة المخاطر والتحديات المتشابكة.

وأشار إلى الحرص على تلبية الطلب العالمي بإطلاق مسارات جديدة وفرص تنموية ومزايا تحفيزية، في قطاعات واعدة أكثر جذبا وتحفيزا للاستثمارات الأجنبية، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات ويتسق مع جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من أجل استدامة النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وفي "الأهرام"، وتحت عنوان "السعودية وإيران تتفقان على استئناف العلاقات بوساطة صينية"، ذكرت الصحيفة أنه في خطوة قد تنطوي عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى وإثر مفاوضات استضافتها الصين، أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران أمس استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي ظلت مقطوعة منذ 2016، وذلك وسط ترحيب عربي ودولي واسع بالاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ووكالة أنباء (إرنا) الإيرانية الرسمية: أنه "وإثر مباحثات، تم التوصل إلى اتفاق أمس بين المملكة العربية السعودية وإيران يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

وأضافت الصحيفة أنه وفقا لبيان ثلاثي سعودي - إيراني - صيني، فقد تم التوصل إلى الاتفاق السعودي - الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني شين جين بينج لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.