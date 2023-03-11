السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم السبت 11 مارس 2023، بسبب مخاوف سوق الكريبتو من  الفيدرالي الأمريكي.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفعت بنسبة 2.15%، ليصل 20.428.0 ألف دولار، كما ارتفعت  سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 3.12% دولار مسجلة 1.464.74 دولار، وارتفعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 2.98%، ليسجل 0.3175 دولار.

وارتفعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 98. 5% ليسجل 176. 18 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفعت بنحو 0.68%، ليصل إلى مستويات 0.066473 دولار، وارتفعت سعر "شيبا" بنسبة 2.18% إلى مستويات 0.01029 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.63% إلى مستويات قرب 14.65 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 62. 1% إلى مستويات 0.001235 دولار،وتراجع  سعر عملة "FTX Token" بنسبة 98. 1% إلى مستويات 235 .1 دولار، وتراجعت سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 0.74% إلى مستويات 0.36933 دولار.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية الفيدرالي الأمريكي بيتكوين إيثريوم سولانا دوج كوين

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

تباين أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

سعر الذهب اليوم السبت 11 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

الجمعة.. الأقباط يحتفلون بذكرى رحيل البابا شنودة الثالث

تأكيد الرئيس السيسي على ثقة الشعب في قدرة الجيش والشرطة لدعم الاستقرار يتصدر اهتمامات الصحف

أين تذهب الأموال المحصلة من التصالح في مخالفات البناء؟

سعر الدولار اليوم السبت 11- 3- 2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«المعادلة الصعبة».. كيف تساعد إسرائيل أوكرانيا دون إثارة غضب «الحليف الروسى»؟

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب