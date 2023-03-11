تباين أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم السبت 11 مارس 2023، بسبب مخاوف سوق الكريبتو من الفيدرالي الأمريكي.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفعت بنسبة 2.15%، ليصل 20.428.0 ألف دولار، كما ارتفعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 3.12% دولار مسجلة 1.464.74 دولار، وارتفعت سعر عملة "كاردانو" بنسبة 2.98%، ليسجل 0.3175 دولار.

وارتفعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 98. 5% ليسجل 176. 18 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفعت بنحو 0.68%، ليصل إلى مستويات 0.066473 دولار، وارتفعت سعر "شيبا" بنسبة 2.18% إلى مستويات 0.01029 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.63% إلى مستويات قرب 14.65 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 62. 1% إلى مستويات 0.001235 دولار،وتراجع سعر عملة "FTX Token" بنسبة 98. 1% إلى مستويات 235 .1 دولار، وتراجعت سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 0.74% إلى مستويات 0.36933 دولار.