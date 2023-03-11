دوري القسم الثانى.. طنطا يواجه هلال مطروح للانفراد بقمة المجموعة الثالثة

تقام اليوم السبت 4 مباريات، في ختام الأسبوع الحادي والعشرين في دوري القسم الثاني، بواقع مباراتين في المجموعة الثانية ومباراتين في المجموعة الثالثة.

في المجموعة الثالثة يستضيف طنطا الثالث برصيد 36 نقطة بقيادة عمرو أنور فريق هلال مطروح الثالث عشر برصيد 19 نقطة وحقق طنطا ثلاثة انتصارات في أخر 4 مباريات ويسعى للفوز والانفراد بقمة المجموعة برصيد 39 نقطة بفارق نقطة عن دكرنس ونقطتين عن الجمهورية شبين.

ويحل نبروه العاشر برصيد 26 نقطة ضيفا على سبورتنج السكندري الثاني عشر برصيد 22 نقطة بقيادة أحمد فاروق ويسعى نبروه للفوز والوصصول للنقطة 29 والمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

وفي المجموعة الثانية يستضيف الانتاج الحربي الثالث عشر برصيد 21 نقطة بقيادة مصطفى عبده فريق مستقبل وطن الحادي عشر برصيد 23 نقطة بقيادة سامر عبد الرحمن ولم يخسر الانتاج الحربي في أخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالفوز على بورتو السويس والتعادل مع بتروجت وإف سي زد بينما حقق مسقبل وطن ثلاثة انتصارات في أخر 4 مباريات على النصر والإعلاميين والقناة مقابل هزيمة واحدة أمام الترسانة.

ويحل الاتصالات التاسع برصيد 27 نقطة بقيادة جمعة مشهور ضيفا على فريق النصرالخامس عشر برصيد 18 نقطة بقيادة طارق السيد ويسعى الاتصالات للفوز والوصول لنقطة 30 وتقليص الفارق مع الترسانة الذي يحتل المركز السادس إلى نقطتين.

ترتيب فرق المجموعة الثالثة قبل مباريات اليوم