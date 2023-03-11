السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

منها «منظور واقعى عن استخدام الخرسانة».. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

“منظور واقعي عن استخدام الخرسانة وآثارها البيئية”.. عنوان الندوة التي ينظمها بيت المعمار المصري ــ بيت علي لبيب، بمقره الكائن بدرب اللبانة، من ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة من مساء اليوم السبت.

يتحدث في اللقاء دكتور هشام حافظ، عن تعريف معنى "الأثر الكربوني لخامات البناء" وكيفية قياسه، ومناقشة الوقوف الأفكار والمسارات الواعدة لتقليل هذا الأثر والحد منه، من خلال ما وصل إليه البحث العلمي والممارسة من الصناعات المختلفة مثل استخدام مخلفات البناء وبدائل الأسمنت البورتلاندي أو محاولة الاعتماد على خامات البناء الحيوية.

 

ــ عرض فيلم “كيتيكي” بمركز الحرية للإبداع

في سياق متصل، تستقبل قاعة السينما بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ عرض للفيلم الروائي الطويل “كيتيكي”، وذلك بالتعاون مع نادي السينما الأفريقية.

وفيلم “كيتيكي”، من إنتاج عام 2017 ، من تأليف وإنتاج وإخراج بيتر سيدوفيا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي.

 

ــ نادي القصة في مركز طلعت حرب

وفي الرابعة عصر اليوم أيضا، يحتضن مركز طلعت حرب الثقافي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بحي السيدة زينب، لقاء جديدة من لقاءات نادي القصة.

تتضمن الأمسية قراءات لنصوص قصصية من كافة الأجيال الأدبية من كتاب القصة القصيرة، متبوعة بقراءات ورؤي نقدية يقدمها كل من النقاد والكتاب: حسن الجوخ، السيد نجم، محمد قطب، زكريا صبح، نشأت المصري، جمال عبد العظيم.

 

ــ القاعدة رقم واحد بسينما الهناجر

وضمن عروض نادي السينما المستقلة، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما، تستقبل سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء اليوم أيضا، عرض ومناقشة فيلم المخرج هاشم طاهر، فيلم “القاعدة رقم واحد”، ويعقب عرض الفيلم مناقشة مع الجمهور وصناع العمل.

والفيلم من بطولة الفنانة التونسية الشابة نانسي الحاج، ومن تأليف أسماء محمود، موسيقي أحمد دياب ومونتاج لـ تامر سليم. وتبلغ مدة عرض الفيلم “13” دقيقة.

منظور واقعي عن استخدام الخرسانة أبرز فعاليات صندوق التنمية الثقافية مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بيت المعمار المصري بدرب اللبانة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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