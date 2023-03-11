السبت 11 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجنة تحكيم «الدوم» تشيد بصوت أمانى سمير بالتصفيات النصف نهائية

أمانى سمير
أمانى سمير

قدمت المتسابقة أماني سمير، أغنية "وحشتني" وأبدعت فيها بصورة كبيرة أمام لجنة تحكيم "الدوم"، خلال تصفيات النصف نهائية بمسابقة الغناء في الموسم الثاني من البرنامج.

"الدوم"

وحرصت لجنة التحكيم "الدوم" والمتمثلة في أنوشكا، حميد الشاعري، أمير طعيمة على الإشادة بصوتها المتميز، قائلين: "الله الله إيه الجمال ده".

مواهب الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعاً وتنوعاً في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

أماني سمير الدوم لجنة تحيكم الدوم دي ام سي صوت اماني سمير

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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