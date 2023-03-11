السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات الأمريكية: الصين تأتى فى مقدمة الدول المنافسة للولايات المتحدة

مديرة الاستخبارات
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز

أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، أن الصين تأتى فى مقدمة الدول التى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت هاينز - في جلسة استماع أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، الجمعة - إن الحرب القادمة لن تكون تقليدية بل سينتصر فيها الأكثر تطورًا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعية إلى الاستثمار في هذه المجالات لمواجهة الكثير من التحديات الأمنية العالمية.


وأشارت إلى أن بوتين لديه ثقة بأنه يستطيع هزيمة أوكرانيا ويريد منع الدعم الغربي لأوكرانيا، ومن ثم تهديد حلف شمال الأطلسي، معتبرًا ذلك من أهم التحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة بعد الصين.

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