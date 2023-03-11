السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنتر ميلان يسقط أمام سبيزيا بهدفين فى الدورى الإيطالى

إنتر ميلان وسبيزيا
إنتر ميلان وسبيزيا

سقط فريق إنتر ميلان أمام مضيفه سبيزيا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وافتتح دانيال مالديني التسجيل لصالح سبيزيا في الدقيقة 55 قبل أن يدرك روميلو لوكاكو التعادل لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وبعد 5 دقائق فقط، سجل مابيلا نزولا هدف الفوز لصالح سبيزيا من ركلة جزاء ليقتنص الفريق فوزا ثمينا في مشوار الفريق الذي يصارع على الهبوط.

واحتفظ إنتر ميلان بوصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة بفارق 15 نقطة عن نابولي الذي ينفرد بصدارة المسابقة وبات الأقرب لحسم اللقب في الأسابيع المقبلة، إذا لم يستغل إنتر ميلان سقوط نابولي أمام لاتسيو في الأسبوع الحالي.

وارتقى سبيزيا إلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة.

انتر ميلان سبيزيا كالتشيو الدورى الايطالى مباراة إنتر ميلان وسبيزيا

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