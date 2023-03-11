إصابة 7 أشخاص من بينهم سيدات وأطفال فى انقلاب تروسيكل بالطريق الدائرى بالمنيا

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري في مركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الدائري بالقرب من كنيسة دميانة بمركز المنيا.



بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم رضيعة وجميعهم يقيمون في قرية صفط الخمار في غرب مركز المنيا، وجري نقلهم إلي المستشفى العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور.

والمصابون هم: هناء عوض محمد 25 عاما، شقيقها محمد 24 عاما، وابنته فريده 7 أشهر، هبه علي خليفة 29 عاما، أسماء محمد إبراهيم 27 عاما، نسمة حسين 1 عام، أماني إبراهيم 22 عاما، هاجر حسانين 16 عاما.



انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الدائري، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة.