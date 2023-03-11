السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد رياض: كنت هسيب التمثيل بسب مسلسل «العائلة»

محمد رياض
محمد رياض

قال النجم محمد رياض، إن أول مشهد له في التليفزيون كان في مسلسل "الوسية"، لافتاً إلى أنه كان مشهده عبارة عن جملة أمام الفنان أحمد عبدالعزيز.

وأضاف محمد رياض، خلال لقاؤه ببرنامج “معكم”، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه في فترة أول ظهور له على شاشة التليفزيون كان قد أنهى دراسته في الجامعة في كلية العلوم، لكنه كان مازال في سنة أول في المعهد.

وأوضح الفنان محمد رياض، أن علاقته بالتمثيل كانت ستنتهي بسبب مسلسل "العائلة"، لافتاً إلى أنه في بداية الأمر تم ترشحه للدور، وأخذ الورق الخاص بالمسلسل، ومن ثم تم بدأ عمل بروفات، معقبا: "ده كان دور عمري، خاصة وأنا لسا في البدايات، وهشتغل أدام النجم محمود مرسي، والمسلسل لوحيد حامد وإسماعيل عبدالحافظ، مكنتش مصدق نفسي لما جالي الدور، كنت طاير من الفرحة، لأنه دور هيوجدني من العدم". 

وأشار إلى أن دور مشيرة الذي قدمته الفنانة ليلى علوي، لم يكن قد سجل بعد، حيث كانوا مازالوا يبحثون عن الشخصية التي ستقدم الدور، متابعا: "وإحنا في صالة البروفات، الأستاذ وحيد حامد داخل بليلى علوي الاستوديو، وقال ياعم إسماعيل أنا جبتلك مشيرة، فحصل ترحيب كبير جداً، وأنا كنت هموت من الفرحة لأني همثل قدام ليلى علوي".

وبين أنه بعد تصوير ثلاث مشاهد من المسلسل تم استبعاده، ليدخل في حالة اكتئاب وحزن، معقبا: "لما عرفت أنهم استبعدوني من المسلسل نزلت من الاستوديو لحد بيتنا في العباسية مشي من غير ما أحس، لدرجة إني قولت إني هسيب التمثيل وأركز في الكمياء، لكن بعدها بشهرين اتصل بي أستاذ اسماعيل عبدالحافظ وقالي أن الفنان هشام سليم كان هيقدم الدور بدالي، لكنه اعتذر بعد تصوير عدد من المشاهد، وإن الدور مكتوب بأسمي، وإن ربنا اختارني للدور ده، ومن بعدها أصبحت إنسان قدري، مابقاش فيه حاجة تفرحني أوي ولا حاجة تزعلني أوي، وبقيت مؤمن جداً إن إللي ليك هيجيلك مهما كان، واللي مش من نصيبك مش هيجيلك مهما عملت".

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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