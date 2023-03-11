قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 11 مارس 2023، لمواليد الأبراج الهوائية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنيًا: ثمة ما يثير فضولك ويحمل إليك مشروعًا فنيًا أو ثقافيًا أو إبداعيًا، وله علاقة ربما بعالم الأزياء والأناقة والمعارض والحفلات.

عاطفيًا: قد تشعر خلال هذا اليوم بظرف مؤاتٍ لكل ما يتعلق بالقلب، فتتخذ قرارًا مهمًا بعد طول تأجيل.

صحيًا: تتمتع طيلة هذا اليوم بصحة ممتازة وبقدرة على مقاومة الأمراض على أنواعها.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنيًا: مشروع سفر تكتسب من خلاله مهارات إضافية وتتعرف إلى خبرات ومجالات جديدة عن طريق شخص من خارج محيطك المهني.

عاطفيًا: يفتح هذا اليوم صفحة عاطفية جديدة، ويحمل إليك الحب والإعجاب واللقاءات الاستثنائية ومغامرة ما لن تنساها.

صحيًا: بالإجمال صحتك هذا اليوم جيدة لكن عليك تجنب التوتر قدر المستطاع.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنيًا: أظهر ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح.

عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم وضعًا عاطفيًا مميزًا، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.

صحيًا: السهر الطويل يزيد في تشنج أعصابك ويمنعك من القيام بأمورك الشخصية على أكمل وجه.

صفات مواليد الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.