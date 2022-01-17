كيف تجعل امرأة برج الدلو مهووسة بك؟

أيام ونستقبل مواليد برج الدلو والتي تبداء من 19 يناير إلى 18 فبرایر، وامرأة برج الدلو من الصعب إرضائها، ويجب أن تفعل ما بوسعك حتي ترضيها ، ووفقا لموقع “aquarius man” نستعرض الطرق الفعالة لكسب قلب امرأة برج الدلو .

اجعلها تخمن معظم الوقت

مفتاح الحفاظ على اهتمام امرأة برج الدلو بك هو الحفاظ على تخمينها، عندما تبدأ في مطاردتها، لا تضع كل أوراقك على الطاولة بسرعة، وإلا فإنها ستمل بسهولة.

تحدث بحكمة

تتمتع امرأة برج الدلو، بصفتها ذكية حقًا ، بمناقشات حية حول مواضيع مختلفة ولا يمكنها الانتظار لسماع المزيد من آرائك، عند التواصل معها لا تترددي في التعبير عن أفكاركم وأفكاركم لا شيء يمكن أن يطفئها أكثر من رجل متردد أو شخص لا يستطيع حتى التعبير عن رأيه حول موضوع معين.

تتحدى عقلها

امرأة الدلو تحبها عندما يتحدى شخص ما حرصها العقلي تشتهر بكونها مبدعة للغاية ، ولديها خيال مذهل وتتوق إلى استكشاف عقلها أثناء عملية مواعدة برج الدلو ،و يجب أن تطلب منها أن تفعل شيئًا غير تقليدي معًا.

كن واثقا من نفسك

هذه السيدة تبحث عن عاشق واثق من نفسه ويعيش حياته على أكمل وجه. الرجل الذي تحبه يحتاج إلى الوقوف على قدميه والبقاء مستقلاً في كل شيء، وإنها امرأة قوية، لذا عليك مواكبة ذلك وفي نفس الوقت لا تحاول تغييرها.

احترام حريتها

امرأة الدلو هي فتاة نموذجية محبة للحرية، وإنها تكره الشعور بالتقييد أو السيطرة، ولا يمكنها تحمل الغيرة في العلاقات لأنها أكثر من اللازم بالنسبة لعقلها المتفتح، والسبب في أنها تقدر الحرية أكثر من أي شيء هو أنها تستطيع أن تفعل ما تريد في أي وقت باستخدام حريتها، وفي اللحظة التي يخرج فيها برج الدلو معك؛ هذا يعني أنها لا تشعر بالخوف.

تجنب الجداول الزمنية

امرأة الدلو هي علامة جوية، لذلك من الواضح أنه لا يمكنك أن تجد اهتمامها بالأعمال المنزلية أو أي شيء يتطلب منها القيام بالأشياء بشكل متكرر لذا، يجب أن تتجنب المواعيد عندما تكون في علاقة مع هذه السيدة.