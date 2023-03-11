كل ما تريد معرفته عند زيارة المتحف الكبير.. وجوله الـvip بـ2000 دولار

المتحف المصرى الكبير.. وهو درة المتاحف المصريه الذى ينتظر العالم بأسره، وتعددت تساؤلات العديد من المواطنيين حول المتحف المصرى الكبير، فهل يستطيع أحد زياراته حاليا أو كيفية الوصول إلى المتحف المصرى الكبير، وما الذى يشتمله هذا المتحف لكى ينال كل هذه الحفاوة.. فكل هذه الأسئلة وأكثر عن المتحف المصرى الكبير سنجاوب عليها من خلال هذا التقرير.

ماهى الأماكن المسموح لزائرين مشاهداتها بـ المتحف المصرى الكبير؟

هناك العديد من الأماكن داخل المتحف المصرى الكبير التى يسمح للزائرين حاليا التجول فيها كمنطقة الحدائق والمنطقة التجارية، التي تضم عدد من المطاعم والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة، ومتجر الهدايا داخل المتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف والتي تشمل منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسة المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي.

تأتى هذه الزيارات التى فُتحت للعامة بداية من 8 مارس الماضى للقيام بجولات داخل المتحف المصرى الكبير، لمراجعة القائمبن على المتحف جاهزية الخدمات المقدمة لزائريه، والتأكد من تميز وتفرد التجربة السياحية به منذ الدخول وحتى انتهاء الزيارة.

كيف أحجز تجربة المنطقة التجارية بـ المتحف المصرى الكبير؟

يمكن لزوارالمتحف المصرى الكبير الحجز عن طريق https://www.visit-gem.com الموقع الإلكترونى، وتحديد موعد زياراتك للمتحف والإعداد المصاحبة لك، وفى حجز لمجموعات تضم أكثر من 10 أفراد أو مجموعات يتطلب حجز مرشد خاص،والذى يمكنك حجزة من هنا [email protected] ، تذاكر الدخول المجانية متاحة فقط فى شبابيك بيع التذاكر الرئيسية بالمتحف وذلك للأطفال تحت سن 6 سنوات وذوى الاحتياجات الخاصة + مرافق، كما يوفر المتحف أماكن انتظار محدودة للسيارات.

يمكنك مشاهدة خلال جولتك التجربية للمتحف المصرى الكبير عشر تماثيل للملك سنوسرت، وذلك رؤية عن بعد، الدرج العظيم (رؤية عن بعد) المسلة المعلقة، وتمثال الملك رمسيس الثانى، والبهو العظيم ومتجر الهدايا، والشعارات الملكية، وتمثال البطالمهة، وعمود النصر لمرنبتاح، وستظل جميع المساحات الداخلية الأخرى التي تشمل صالات العرض المتحفي مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.

ماهى جولات الـvip داخل المتحف المصرى الكبير؟

تختلف جولات الـvip عن الجولات العادية، وذلك يرجع إلى سعر الجولة فى كل منهم فالزائرالـvip عند زياراته للمتحف يشاهد عشر تماثيل للملك سنوسرت، وهي: الدرج العظيم، المسلة المعلقة، تمثال الملك رمسيس الثانى، البهو العظيم، متجر الهدايا، الشعارات الملكية، تمثال البطالمة، عمود النصر لمرنبتاح، مركز الترميم الخاص بالمتحف مركب الشمس للملك خوفو.

أسعار تذاكر المتحف المصرى الكبير

175 جنيها للمصريين.

75 جنيها للأطفال فوق الـ6 سنوات والطلاب المصريين.

1000 جنيه للأجانب.

500 جنيه للطالب الأجنبى والأطفال الأجانب.

أسعار جولات الـ vip داخل المتحف المصرى الكبير

أرسل المتحف المصرى الكبير إلى غرفة شركات السياحة بأن سعر الجولات الـvip داخل المتحف المصرى الكبير تصل إلى 2000 دولار.