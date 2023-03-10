الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: «مصر متيقظة للإرهاب وعشان كده مراحتش زى غيرها»

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن "يوم الشهيد" تتجدد فيه أحزان أسر مصرية فقدوا أبناءهم من أجل أن يستقر الوطن، لكن رغم تجدد الأحزان في هذا اليوم من الواجب علينا أن نكرم ونتذكر شهدائنا.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة نظمت يوم الشهيد هذه الفعالية تحت عنوان "الثمن"، مشيرا إلى أن العنوان ذكي في اختياره ودلالته، لأن مصر بالفعل دفعت ثمن غالي وكبير جدا للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد محمد الباز أن مصر كانت منتبهة جدا للإرهاب، متابعا: "وعشان كده مصر من الدول اللى مراحتش لأنها كانت متيقظة".

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في "يوم الشهيد" مع الشعب المصري حديث يعتبر من أهم الأحاديث، التي أدلى بيها خلال الفترة الأخيرة، معلقا: "الرئيس حاول من خلال تلك الفعالية أن يضع النقاط فوق الحروف".

وأردف: “البعض يقول عندنا أزمة اقتصادية، وأقول لهم نعم لدينا أزمة ولكن لدينا أيضًا وطن مستقر، وناس معندهاش وطن وتحولوا إلى مشردين”.

محمد الباز يوم الشهيد اخر النهار عبد الفتاح السيسي أزمة اقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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