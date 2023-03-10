اليماني لـ«الدستور»: حضور الرئيس لنهائي «كابيتانو مصر» تأكيد على دعم الدولة للشباب

عبر محمد اليماني، لاعب المنتخب الوطني السابق، وأحد مدربي مشروع “كابيتانو مصر”، عن سعادته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمباراة النهائية بالبطولة، مؤكدًا: "حضو الرئيس تأكيد على اهتمام الدولة بالرياضة".

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، المباراة النهائية لبطولة “كابيتانو مصر” ورافقه مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال اليماني في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "مشروع كابيتانو مصر جرى بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، واستهدف منح الفرصة لاكتشاف المزيد من اللاعبين والمواهب بكرة القدم".

وأضاف: "تواجد الرئيس في المباراة النهائية زاد من حافز اللاعبين لتقديم أفضل مالديهم والظهور بأفضل شكل ممكن أمام الرئيس، ودليل على حرص على دعم الشباب والرياضة المصرية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص".

وتابع: “كابيتانو مصر فرصة كبيرة للشباب الموهوب لإظهار قدراتهم ومواهبهم، وخلق جيل جديد يرتقي بالكرة المصرية".

وواصل: "حضور الرئيس للمباراة النهائية حفز اللاعبين والشباب على الانضمام للمواسم المقبلة من البطولة، ووجوده يؤكد على حرص الدولة المصرية على الرياضة".

واستكمل: "مشروع كابيتانو مصر أثبت نجاحه في الموسم الأول، ومن قبل نهاية الموسم ونحن نتلقى اتصالات من لاعبين وأولياء أمور يرغبون في الانضمام للموسم المقبل من البطولة".

وعن تواجد مؤمن زكريا، لاعب الأهلي والزمالك السابق في المباراة النهائية، علق: "من أفضل الأشياء التي حدثت اليوم، رؤية مؤمن زكريا في المباراة شيء أسعدنا كثيرًا لأنه لاعب كبير ونتمنى جميعًا له الشفاء العاجل".

وأنهى تصريحاته: "الشباب الذين أخرجهم مشروع كابيتانو مصر، سيخضعون لبرامج تدريبية عقب نهاية المشروع من أجل تنمية مواهبهم وتقديمهم للأندية الكبرى لإظهار جيل جديد للكرة المصرية".

ولبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حلم شباب برنامج "كابيتانو مصر" بتشريف المباراة النهائية.

“كابيتانو مصر”

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.