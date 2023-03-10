الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«استمتع بالتراث: جسر رقمي بين مصر وإيطاليا».. معرض بالإسكندرية الإثنين المقبل

قنصلية إيطاليا
قنصلية إيطاليا

ينظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا والمركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة معرض بعنوان “استمتع بالتراث: جسر رقمي بين مصر وإيطاليا”. 

ويضم المعرض نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد لمجموعة مختارة من المتاحف الإيطالية، تتيح هذه النماذج للزوار فرصة التجول بشكل تخيُّلي في قاعات المتاحف المختلفة في خبرة فريدة من نوعها، وذلك باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى معرض يضم صور فوتوغرافية لعدد من المواقع بالقاهرة والإسكندرية. 

يفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 13 مارس ويستمر حتى يوم الخميس 16 مارس، تُتاح خلالها العروض الافتراضية من العاشرة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، ومن الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا. 

وعلى هامش المعرض يقام يوم الأحد 12 مارس في السابعة مساءً في القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات العرض الفني “التحطيب والتارنتيلا” Tahteeb and Tarantella المنظَّم من قبل الجانب الإيطالي بالتعاون مع مركز الفنون بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وسيتاح العرض مجانًا للجمهور، ويقدم الحفل فقرات لجوانب من الفلكلور المصري والإيطالي.

تجربة التراث الافتراضي – جسر رقمي بين مصر وإيطاليا بالقاهرة

وكان المتحف المصري بالقاهرة قد نظم معرضاً افتراضياً بين مصر وإيطاليا، الثلاثاء الماضي تحت عنوان "تجربة التراث الافتراضي – جسر رقمي بين مصر وإيطاليا"، وجاء المعرض في ضوء التعاون المثمر بين المتحف المصري بالتحرير والسفارة الإيطالية بالقاهرة لدعم التراث الثقافي العالمي، وإشراك جميع فئات وأطياف المجتمع للتعرف على تراث وثقافة بلادهم بالإضافة إلى تعريفهم على حضارة الشعوب الأخرى ورفع الوعي الأثري والثقافي لديهم.

وتضمن المعرض تطبيق عملي تفاعلي جديد في الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد عن التراث المشترك بين البلدين، والتي من خلالها يتمكن الزائر الاستمتاع بمدينة القاهرة ومعالمها السياحية الجذابة، ومنها أهرامات الجيزة، والقلعة، كما سيستمتع بجولة افتراضية إلى بعض المدن الإيطالية مثل مدينة  بنيفينتو، هذا بالإضافة إلى عرض مجموعة فريدة من الصور لمدينة القاهرة، وروما، وفلورنسا، وفينيسيا، وبنيفينتو.

إيطاليا مصر جسر رقمي مكتبة الاسكندرية سفارة إيطاليا المركز الثقافي الإيطالي معرض نماذج افتراضية صور فوتوغرافية المتاحف التحطيب المتحف المصري

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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