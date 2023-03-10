«كنت بأدبها ماتت فى إيدى».. ماذا قال قاتل زوجته بأبوالنمرس أمام النيابة؟

«كنت بأدبها ماتت في إيدي».. جملة قالها الزوج المتهم في التحريات التي تسلمتها النيابة العامة حول مقتل ربة منزل بعد وصلة تعذيب على يد زوجها بمركز أبوالنمرس حيث ذكرت دوافع إقدام الزوج على قتل زوجته.

«مش عايزة أكمل معاك».. وكشفت التحريات المقدمة من إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن أن المجني عليها طلبت الانفصال عن زوجها لكنه رفض، ذلك ومع تمسكها وإصرارها على طلبها اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة قد تلقى إخطارًا من العميد محمد مختار يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبوالنمرس بالعثور على جثة ربة منزل وبها آثار اعتداء بأماكن متفرقة بالجسم ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز أبوالنمرس، وتبين من المعاينة الأولية أن المجني عليها "مريم. د" 25 سنة، قُتلت ضربًا على يد زوجها بسبب خلافات زوجية متكررة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الذي أقر بالجريمة.

وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.