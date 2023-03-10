جهاز العبور: يكلف باستمرار حملات إزالة المخالفات أثناء العطلات الأسبوعية

أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، باستمرار الحملات أثناء العطلات الأسبوعية على مدار الـ24 ساعة، مؤكد بضرورة عدم التهاون مع أي مخالفة والتصدي لها لإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني.

وكلف المهندس أحمد رشاد بتشكيل حملة غلق وتشميع تحت إشراف إداراتي التنمية والأمن بمعاونة شرطة التعمير، موضحًا أن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدة قرارات بغلق وتشميع وسحب عدادات حيث تم غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (30) بلوك (18035) بالحي التاسع لاستغلال الدور الأرضي مكتب إداري.

وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (3) بلوك (18025) بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن مواد كيميائيّة.

كما أصدرت الحملة قرار بغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (8) بلوك (18060) بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن أقمشة.

وأفاد أنه تم غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (11) بلوك (18010) بالحي التاسع لاستغلال الدور الأرضي حضانة.

بالإضافة إلى غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (1) بلوك (18097) بالحي التاسع لاستغلال البدروم مغسلة سيارات.

وأصدرت الحملة قرارًا بغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بالقطعة رقم (11) بلوك (18041) بالحي التاسع لاستغلال البدروم مخزن أقمشة.

وفي نفس السياق أفاد رئيس جهاز باستكمال الحملة إشغالات ليلية تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق واستهدفت الحملة.

مدخل المدينة اتجاه طريق مصر الإسماعيلية.

الطريق الرئيسي للمدينة.

بازار العبور بالحي الترفيهي.

الحي الأول.

ميدان الروضة.

سنتر الياسمين بحي الشباب.

إسكان الشباب والطريق الرئيسي للحي.



كما تابع رئيس الجهاز، أنه تم المرور على الشوارع الداخلية وكذلك محيط المساجد الكبرى بالمدينة لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة وتسبب إعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين وتسئ للمظهر الحضاري للمدينة.

وأشار إلى أنه تم رصد مخالفة بالقطعة رقم (6) بلوك (15079) والمتمثلة في تقفيل الردود الجانبي وعمل تندة ثابتة صاج وعلى الفور تم عمل إزالة فورية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وأكد المهندس احمد رشاد بأن الحملات الأمنية والانضباطية ستظل مستمرة وسيتم تشكيلها على مدار اليوم ليلًا ونهارًا وأن منظومة العمل مستعدة بكل حزم للتصدي لأي مخالفة فور رصدها والضرب بيد من حديد ضد المخالفين.